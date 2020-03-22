تحليلات تكشف تجاوز عدد الإصابات بكورونا 24 ألف حالة في ألمانيا

كشفت تحليلات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 24 ألف ومئة حالة إصابة.

واستندت الوكالة في تحليلاتها إلى الأعداد التي سجلتها الولايات الألمانية، وأشارت (د.ب.أ) إلى وجود عدد كبير من حالات الإصابة في ولايات مثل شمال الراين فيستفاليا بعدد يتجاوز 7300 حالة وبافاريا بأكثر من 4400 حالة وبادن فورتمبرج بأكثر من 3800 حالة.

وأوضحت هذه التحليلات أن عدد الوفيات بمرض (كوفيد-19) وصل إلى أكثر من 90 حالة حتى الآن، بخلاف ألمانيين توفيا بالمرض أثناء إقامتهما في مصر وفقا لبيانات معهد (روبرت كوخ).

وكانت الإحصائيات الصادرة عن معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات اليوم أشارت إلى حدوث ارتفاع في حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا بمقدار نحو ألفي شخص في يوم واحد.

وأوضح المعهد أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 18610 حالة مقارنة بـ16662 حالة أمس السبت، كما ارتفعت الوفيات من 47 حالة أمس، إلى 55 حالة.