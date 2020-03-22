فرنسا تعلن عن وجود 6172 حالة إصابة بكورونا في المستشفيات

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شددت عدة مدن فرنسية من إجراءات حظر التجول في إطار مكافحتها لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد فرضت مدينة نيس بجنوبى فرنسا حظر التجوال التام بدءا من الحادية عشرة من مساء اليوم السبت وحتى الساعات الأولى من صباح غد الأحد.

يذكر أن هناك مدنا سياحية مثل فالوريس ومينتون على الساحل الفرنسي فرضت هذا الأجراء منذ مساء أمس الجمعة.

وكانت فرنسا أعلنت اليوم السبت أن 6172 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تعالج حاليا بالمستشفيات الفرنسية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن هناك 1525 حالة ، من بين هذه الإصابات ، فى وضع خطير أو حرج، وتعالج بأقسام الرعاية الفائقة .

وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم، كوفيد - 19 بلغ حتى الآن 14459 حالة وأنه تم تسجيل 562 حالة وفاة حتى الآن.

وأضافت الوزارة أن نصف الأشخاص الذين يجرى علاجهم فى أقسام الرعاية الفائقة تقل أعمارهم عن 60 عاما .