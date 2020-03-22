الري: أنا أول من تطبق عليه إجراءات الوقاية من كورونا في الوزارة

عبد العاطي للمواطنين: لو كل واحد خلى باله من نفسه الدولة هتعدي الأزمة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تلتزم بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان؛ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «عبدالعاطي» خلال لقاء لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن الإجراءات تتمثل في غسل اليدين باستمرار، وعدم المصافحة، والجلوس على مسافات متباعدة، فضلًا عن عدم زيادة عدد الأفراد بالغرفة الواحدة عن أربعة، معقبًا: «هي نفس الاحتياطات التي تقوم بها أمريكا و كل دول العالم تقوم بهذا الأمر».

وأكد على أنه أول من تُطبق عليه هذه الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح إجازة استثنائية للسيدات الحوامل ومن لديهن أطفال أقل من 12 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة؛ لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وتوجه بنصيحة للمواطنين: «كل واحد ياخد باله من غسل اليدين وعدم المصافحة، لو كل واحد خلى باله من نفسه الدولة هتعدي الأزمة»، ذاكرًا أن الصين استطاعت تخطي الأزمة بالالتزام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، إضافة إلى وفاة حالتين.