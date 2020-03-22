بيل مفتاح انتقال مبابي لريال مدريد

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مازال ريال مدريد يبحث عن طريقة لضم كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع « e10sport» الفرنسي فإن اهتمام ريال مدريد بضم مبابي لم يعد سرًا، ويسعى الفريق الملكي لتسريع عملية انضمامه.

وأضاف الموقع أن انضمام مبابي ليرال مدريد سيكلف خزائن البلانكوس تكلفة باهظة، خاصة وأن عقده ممتد مع باريس سان جيرمان حتى موسم 2022.

وأشار إلى أن الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد هو مفتاح انتقال مبابي إلى الفريق الملكي، في حال رحيله عن البلانكوس الصيف المقبل.

وأتم أن من شأن رحيل بيل الذي يتقاضى مبلغًا كبيرًا من المال في ريال مدريد أن يسهل انتقال مبابي من الناحية الاقتصادية والرياضية أيضا.