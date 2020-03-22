السجن 3 أعوام لعامل قتل زوجته لتعطيها المخدرات في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، اليوم الأحد، عاملًا يدعى "ج.م.س"، بالسجن 3 أعوام؛ لاتهامه بقتل زوجته "ش.ع.إ" ربة منزل، بسبب تعاطيها الأقراص المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 1460 لسنة 2020 جنايات ثانِ المنتزه.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المنتزه، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، حول مقتل، سيدة داخل مسكنها، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجها؛ حيث أنهما كانا دائمين الشجار بسبب الأموال، ويوم الحادث، وعند عودته للمنزل، عثر على أقراص مخدرة بحوزة زوجته، فنشبت مشاجرة بينهما، قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي في عدة مواضع من جسدها، وتكبيلها بحبل بلاستيكي، عقابا على تعاطيها المخدرات، وعدم إقلاعها عنها، ففارقت الحياة.

وبتحرير محضر بالواقعة، عقب ضبطه، تم عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد حسن منيع، وإسماعيل عبد الرحيم إسماعيل، وأمانة سر، السيد إبراهيم البتانوني.