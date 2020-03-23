ميركل: القيود المشددة الجديدة لمكافحة كورونا حظيت بإجماع واسع النطاق

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن القيود المشددة الجديدة لمكافحة فيروس كورونا حظيت بإجماع واسع النطاق.

وجاء الاتفاق على هذه القيود الجديدة خلال اجتماع تشاوري عقدته ميركل اليوم الأحد عبر الهاتف مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية.

وتأتى هذه التصريحات من جانب ميركل قبل أن تخضع نفسها لعزل صحى ذاتى بمنزلها إثر مخالطتها لطبيب مصاب بفيروس كورونا .

وصرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد بأن المستشارة انجيلا ميركل وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي.

وأوضح زايبرت أن ميركل أكدت في تصريحات صحفية أدلت بها قبل قليل أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية.

وكانت وكالة أنباء بلومبرج ذكرت فى نبأ عاجل لها أن ميركل أخضعت نفسها لعزل ذاتى بالمنزل ، بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا .

وشملت القيود المشددة الجديدة التى اتفقت عليها ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية ، حظر التجمعات لأكثر من شخصين وإغلاق فوري للمطاعم في بقية المناطق التي لا تطبق هذا الإجراء، والغلق الفوري لمحلات الخدمات التي تعمل في مجال تقديم العناية بالجسم، وتشمل محلات الحلاقة ومراكز التجميل ومراكز رسم الوشم(تاتو) ومراكز التدليك.

وأضافت ميركل أن " البناء الأساسي" للإجراءات في الولايات منفردة متشابه إلى حد كبير، مع وجود بعض الإجراءات الخاصة تبعا للموقف في كل ولاية.

ولفتت ميركل إلى أن هناك بعض الولايات مثل زارلاند لديها حدودا مع دول مجاورة تمثل مناطق عالية المخاطر، وتقع هذه الولاية على الحدود مع فرنسا ولوكسمبورج.

وأضافت ميركل أن كل الولايات وافقت على الاتفاق.

في المقابل، صرح متحدث باسم حكومة ولاية بافاريا بأن الولاية عازمة على عدم تطبيق حظر التجمعات لأكثر من شخصين، وقال إن الولاية ستبقي على القاعدة التي كانت أقرتها يوم الجمعة الماضي وتقضي بالسماح بالخروج الجماعي إلى الهواء الطلق لأهل البيت الواحد.