أوفيني مدافع الاتحاد السعودي يشارك في التوعية ضد كورونا

وجه المدافع البرازيلي برونو اوفيني لاعب فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم رسالة للجميع بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد_19).

ونشر اوفيني مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أكد خلاله على ثلاث نقاط.

وطالب اوفيني بإجراء التمارين في المنزل وتطبيق تعليمات وزارة الصحة وأكد" أننا سنكون قادرين على تجاوز الأمر".

وتسبب فيروس كورونا في حالة من الشلل للأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير.

يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).