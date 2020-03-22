الرئيس التونسي يعرب عن مؤازرة الشعب الإسباني في مواجهة فيروس كورونا

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن التعاطف والتآزر مع الشعب الإسباني في مواجهة فيروس كورونا هذه الجائحة العالمية.

وذكرت الرئاسة التونسية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه قيس سعيد /اليوم الأحد/ مع ملك إسبانيا فيليب السادس "الذي بادل الرئيس التونسي مشاعر التآزر والتضامن وأعرب عن بالغ تأثره بهذه المكالمة".

وأضافت أنه تم التطرق إلى "ضرورة التنسيق بين مختلف الدول بهدف اتخاذ إجراءات موحدة خاصة في مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لأن الأمن والسلم الدوليين لا يجب أن يفهما بالمعنى التقليدي بل بالمعنى الذي يحفظ الإنسانية جمعاء من أي خطر يتهددها".

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أن الإجراءات التي سارعت كل دولة باتخاذها لن تكون كافية، ولم تؤدّ إلى الحد من تفاقم الأوضاع في عديد المناطق من العالم، لافتة إلى أن العاهل الإسباني "أعرب عن دعمه لموقف تونس وإكباره لإثارتها هذا الموضوع أمام مجلس الأمن الدولي".