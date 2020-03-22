معهد باستور الفرنسي يفند مزاعم تورطهم في تخليق فيروس كورونا

نفى معهد "باستور" الفرنسي، الفيديو المتداول، بتورط المعهد في تخليق فيروس كرورونا المستجد، موضحا أن الباحث الذي اتهمهم بذلك أساء فهم الوثيقة التي استند إليها، معلنًا مقاضاته.

وقال المعهد الفرنسي في بيان على الموقع الرسمي، إنه تم تناقل العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بتورط معهد "باستور" في تخليق فيروس (كوفيد-19)، لكن ذلك "عار تماما عن الصحة".

وأضاف: "نقدم لكم الكثير من المعلومات الرسمية على موقعنا، ولا تتردد في الرجوع إليها والتشكيك في صحة المعلومات من المصادر غير الرسمية المزعومة المتداول".

وأُثيرت الواقعة بعد فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، لباحث فرنسي بمعهد "باستور" الفرنسي يزعم خلاله ببراءة اختراعه لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن المعهد قد تطور فيروس "كوفيد-19" كلقاح لمواجهة فيروس "سارس".

ويزعم الشخص الفرنسي الذي ظهر في الفيديو المتداول أن الوثيقة التي بيده تشير إلى أن الفيروس اخترع عام 2004.

لكن المعهد فند ذلك في بيانه، موضحًا أنه "في عام 2003، أثناء انتشار وباء (سارس)، وهو فيروس قريب من (كوفيد-19)، طور معهد باستور مرشح لقاح واختبارات لتشخيص المرضى، بما في ذلك اختبار على مصل، وقد تم تقديم براءات الاختراع والحصول عليها بشأن اللقاحات والاختراعات التشخيصية. كجزء من مهام معهد باستور لحماية تراثه التقني واختراعاته".

ووفقا للمعهد فإنه تم نقل هذه الخبرات إلى شركاء صناعيين لإنتاج لقاح وإتاحة الاختبارات التشخيصية، وبالتالي المساعدة في تلبية الاحتياجات الطبية، موضحًا أن مهمته تتمثل في العمل على جميع الفيروسات الناشئة، على وجه الخصوص الفيروسات التاجية.

وواصل: "في عام 2002، ظهر أول فيروس تاجي (سارس-كوفيد-1) في الصين، وهو مسؤول عن وباء متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، وفي عام 2003، انتشر هذا الوباء إلى عدة بلدان في قارات مختلفة".

في ذلك الوقت، حشدت فرق من معهد باستور، وقدمت العديد من استراتيجيات اللقاح، بما في ذلك مرشح اللقاح على أساس مرض الحصبة، حيث يمكن إعادة تجميع لقاح الحصبة واستخدامه كوسيلة للحث على الاستجابة المناعية ضد مسببات الأمراض الأخرى، بحسب المعهد الفرنسي.

وفي عام 2004، كان مرشح لقاح (سارس-كوفيد-1) هذا موضوعًا لإعلان الاختراع، وقُدمت براءة الاختراع المعنية (سارس-كوفيد-1) المسؤولة عما يسمى بمرض السارس في (2002-2003)، والذي يختلف تمامًا عن (سارس-كوفيد-21) المسؤول عما يسمى بمرض (كوفيد-19) في 2019-2020.

وأكد المعهد، أن براءة الاختراع 2004 تصف اكتشاف الفيروس ثم اختراع استراتيجية لقاح ضد هذا الفيروس، وليس اختراع الفيروس نفسه، مضيفًا: "لم يتم اختبار مرشح لقاح (سارس-كوفيد-1) لدى البشر لأنه عندما كان جاهزًا، كان الوباء قد انتهى بسعادة، ولم يعد هناك مرضى يقترحون إجراء اختبار له".

وذكرت محطة "إل.سي .إي" التليفزيونية الفرنسية، أنه على الشبكات الاجتماعية، تنتشر نظرية المؤامرة بتخليق الفيروس ونشره على العالم، مشيرة إلى أن مزاعم الباحث إحدى نظريات المؤامرة الجديدة بأن الفيروس تم إنشاؤه في المختبر.

وتابعت: "بالتالي تم طرح العديد من الأسئلة حول "براءات الاختراع"، خاصة وأنه تمت مشاهدته ملايين المرات حول العالم، كما يبث الفيديو في هذه الرسالة شائعات، باستناده على وثائق أسيء فهمها".

وأوضحت المحطة الفرنسية أنه نظرا لأن الفيديو استند على مستندات أسيء فهمها ويروج للشائعات، فإنه معهد باستور قرر تقديم شكوى ضد الباحث.