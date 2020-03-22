أعلن القطاع السياحى بجناحيه الرسمى والخاص حالة الاستنفار الشديد ورفع درجة الطوارئ للحالة القصوى لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد وأهمها إيقاف حركة الطيران والسياحة حتى نهاية الشهر الجارى طبقا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

ووضع القطاع السياحى فى اعتباره أربع أولويات بعد انتشار كورونا أولهم المحافظة على صحة العاملين بالسياحة، والثانى الحفاظ على صحة السياح المقيمين فى مصر والثالثة إيصال رسائل طمأنة للشعب المصرى والعالم كله بصحة الاجراءات المتبعة.. أما الرابعة والأخيرة فهو الحفاظ على العمالة المدربة بالقطاع.

ووضعت غرفتا شركات السياحة والمنشآت الفندقية خطة تحظى بدعم حكومى للحفاظ على العمالة الموجودة حاليا بالفنادق والشركات والقطاع السياحى بالكامل وحمايتها من التسرب باعتبار أن العمالة المدربة هى عصب القطاع. تأتى تلك الاجراءات حفاظا على الصحة العامة، وللوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الذى بات يهدد صناعة السفر والسياحة ويكبد شركات الطيران والمنشآت السياحية والفندقية على المستوى العالمى خسائر فادحة نتيجة لتوقف الرحلات الجوية بين الدول بعضها البعض.

وبدأت الفنادق فى منح إجازات للعاملين بها لمدة أسبوعين عدا عمال النظافة والزراعة والأمن.. مشيرًة إلى أنَّه سيتمّ صرف رواتب العاملين خلال تلك الفترة.

وتواصل لجنة إدارة الأزمة وغرفة العمليات بغرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى أعمالها على مدار الساعة، فى تلقى تساؤلات واستفسارات الأعضاء عن المستجدات التى تشهدها مصر من إجراءات احترازية وتدابير صحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى أنحاء البلاد.

وفى وزارة السياحة عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار عدة اجتماعات خلال الايام الماضية منها اجتماعا بحضور النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ورؤساء قطاعات الوزارة وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وذلك لمناقشة التداعيات على القطاع السياحى من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية للتعامل مع الأمر فى ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم ١٩ مارس وحتى ٣١ مارس الجارى.

واكد وزير السياحة والآثار على ضرورة استغلال هذه الفترة فى تطبيق جميع الإجراءات الوقائية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك وتى يو ڤى نور) للبدء الفورى بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة إلى الكشف على جميع العاملين بالقطاع السياحى للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.. كما سيتم تطهير وتعقيم مبانى الوزارة ومكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى أماكنها المختلفة، بالإضافة إلى أماكن تقديم الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الاثرية. وأبدى الاتحاد بجميع غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم جميع التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف على العاملين بها.

واكد وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحى موجها بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا على ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع. كما تم مناقشة التوصيات الوقائية التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتى يجرى تطبيقها على الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات ذات الصلة من خلال الغرف المعنية.

وأوضح العنانى أن فترة تعليق الطيران سيتم استغلالها لترتيب البيت من الداخل لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، حيث تم الاتفاق مع شركة عالمية للقيام بتعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالاضافة إلى الكشف على العاملين بالقطاع السياحى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتدريبهم للنهوض بمستوى كفاءتهم.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن الشركات ستبدأ التنسيق الفورى مع منظمى الرحلات الاجانب فى الخارج لإيقاف وصول أى مجموعات سياحية كانت من المفترض وصولها خلال الأيام القادمة، وكذلك الترتيب معهم لمغادرة الوفود المتواجدة حاليا بمصر، وذلك التزاما بقرار رئيس الوزراء بتعليق حركة الطيران فى جميع المطارات المصرية.

وأوضح الشاعر أنه مع هذا القرار الذى يحمى ويحافظ على صحة المصريين والتى تعتبر أولوية لجميع أجهزة الدولة.. منوها إلى أن الأحداث الراهنة مؤقتة وستزول قريبا وستعود السياحة لازدهارها مرة أخرى.

وتوقع الشاعر أن تستمر تلك الأزمة لمدة أقصاها شهرا وبعدها ستعود الأمور لطبيعتها بل وستشهد السياحة المصرية إقبالا غير مسبوق.

أكد رئيس غرفة شركات السياحة أن الغرفة تبحث بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وضع خطة تحظى بدعم حكومى للحفاظ على العمالة المتواجدة حاليا فى الفنادق والشركات والقطاع بالكامل، لحمايتها من التسرب لأن العمالة المدربة هى عصب القطاع.

وقال أحمد الوصيف رئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية أن القطاع السياحى وضع فى اعتباره 3 أولويات بعد انتشار كورونا أولهم المحافظة على صحة العاملين بالسياحة والثانى الحفاظ على صحة السياح الوافدين لمصر والثالثة إيصال رسائل طمأنة للشعب المصرى والعالم كله بصحة الاجراءات المتبعة.

وأشار إلى أنه لا يمكن حاليا حصر حجم الإلغاءات التى تمت فى الحجوزات الفندقية المصرية وذلك نظرا لأنها غير محددة المدة. منوها إلى أن جميع الحجوزات التى تم إلغاؤها كانت فى الفترة من منتصف شهر مارس الجارى وحتى الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل، موضحا ان اتحاد الغرف السياحية لديه خطة طوارئ للحفاظ على المنشآت الفندقية والعاملين بها حال تطورت أزمة كورونا بشكل أسوأ، وتابع «سنتخذ جميع الاجراءات للحفاظ على العمالة السياحية المدربة».

ومن جهته قال هشام الشاعر أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة مستمرة فى شراء أجهزة أشعة فوق الحمراء وعددها نحو 1000 جهاز وتوزيعها على الفنادق الثابتة والعائمة للكشف على النزلاء منوها إلى أن الغرفة ستبذل جميع جهودها للمحافظة على العمالة الفندقية وعددهم أكثر من 250 ألف عامل حال ساءت الظروف واضطرت الفنادق لغلق أبوابها.

وأضاف أنه تم البدء فى تسليم الفنادق لوزارة الصحة لإجراء عملية التعقيم حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين بعد انتهاء فترة تعليق الطيران بكل المطارات المصرية نهاية الشهر الجارى. منوها بأن قرار تعليق الرحلات «جيد» ويمثل فرصة جيدة لمنع انتشار المرض داخل مصر.