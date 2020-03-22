قطر تعلن عن 11 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 27 حالة

أعلنت وزارة الصحة في قطر اليوم السبت عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 481 شخصا.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم في قطر بلغ 10358 حالة، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا 27 حالة، منها 17 حالة تعافت اليوم.

وذكر مصدر مضطلع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القطريين الذين عادوا من إيران وعددهم 140 شخصا قد خرجوا جميعا من الحجر الصحي، بما في ذلك 7 حالات مصابة بالفيروس تم شفاؤهم جميعا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة القطرية العليا لإدارة الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، أعلنت لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم اللجنة عن مجموعة إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وتضمنت هذه الإجراءات منع التجمعات في جميع المرافق العامة في الكورنيش والحدائق العامة والتجمعات العامة على اختلافها.

وأوضحت الخاطر أنه سيتم نشر دوريات متنقلة لضبط المخالفين.

وأكدت الخاطر أن مناطق بيع المواد الغذائية والصيدليات العامة ستعمل بشكل طبيعي، وتستمر المطاعم عبر آلية توصيل الطلبات للمنازل والمرافق منعا للتجمعات.