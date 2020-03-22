أكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الأحد، أنه بدء التحقيق مع العاملين بمسجد عزبة أبوخليل، التابع لإدارة أوقاف الحامول، ومفتش المنطقة، بديوان عام المديرية، وذلك لمخالفتهم تعليمات الوزارة في رفع الأذان وإقامة الصلاة في المسجد.

وأكد أنة يحذر الأئمة والعاملين بالمساجد، بعدم التهاون مع من يخالف تعليمات الوزارة، بخصوص رفع الأذان، وإقامة الصلاة في المساجد.

وأشار إلى أن قرارات الوزارة تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، ودفع الضرر عنهم، في ظل مواجهة الدولة بكل أجهزتها لفيروس كورونا.

وأكد أن شروط وتوجيهات الوزارة تضمنت الآتي:

- إعادة توزيع جميع العمال على المساجد.

- تحذير العمال من ترك مفاتيح المساجد أو الزوايا للأهالي، وتكليف العامل بالعمل في مساجد أخرى عند الضرورة.

- تكليف إمام المسجد بمتابعة تنفيذ القرارات في مسجده والزوايا المحيطة به، والتي ليس بها إمام معين سواء في الغلق أم في رفع الآذان في المساجد دون الزوايا، ويدون ذلك في دفتر مسجده.

- ربط صرف بدلات الإمام بتنفيذ التعليمات.

- تخصم جميع بدلات الإمام من دروس، وقوافل، وبدل صعود المنبر، حال إخلاله بتلك التعليمات.

- تطبيق التكليفات على المفتشين ومديري الإدارات.

- تنفيذ المفتشين ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات والمديريات، ومديري العموم، ووكلاء الوزارة الأمر نفسه.

- يوافي رئيس القطاع الديني ببيان يومي حول ذلك الأمر من مدير المديرية.

- عدم فتح المساجد تحت أي ظرف حتى لو في صلاة الجنازة أو غيرها.

- تُصلى الجنازة في الساحات والخلاء.

- توقيع عقوبات صارمة على كل من يخالف شروط وتوجيهات وزارة الأوقاف المذكورة، بعقوبات تصل إلى الفصل من الخدمة.