«دانة غاز» الإماراتية: عملياتنا متواصلة بكامل طاقتها في إقليم كردستان العراق ومصر

أعلنت شركة (دانة غاز) الإماراتية أن جميع عملياتها في إقليم كردستان العراق ومصر تعمل بكامل طاقتها، ولم تتأثر معدلات الإنتاج بانتشار الفيروس الوبائي العالمي كورونا.

وأشارت الشركة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد - إلى أن الغاز الطبيعي يشكل 75% من إنتاجها، ويتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة، موضحة أن هذه العقود تساهم في 50% من دخلها السنوي، وبذلك فإنها لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط.

ونوهت الشركة بأنها تتمتع بوضع مالي قوي، حيث بلغ رصيدها النقدي 425 مليون دولار في نهاية عام 2019، لافتة إلى أنه لا يتطلب منها تقديم تمويل رأسمالي مباشر لخطط نموها في إقليم كردستان العراق، حيث يبلغ معدل الإنتاج الحالي 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 5.5 فلس عن السنة المالية 2019، وسيتم مناقشة هذه التوصية خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها في 14 أبريل المقبل.