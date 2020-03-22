حملات أمنية مكثفة لضبط مستغلي أزمة كورونا بالقاهرة

واصلت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، بالتنسيق مع شرطة التموين، شن حملاتها الأمنية وإلقاء القبض على التجار وأصحاب المصانع من مستغلي أزمة كورونا.

وتمكنت من إلقاء القبض على صاحب مصنع ينتج مستلزمات مجهولة المصدر في السلام، وتبين من الحملة التي قادها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، العثور على مصنع للصناعات الكيماوية بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، مستخدماً خامات رديئة وعلامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (600 كيلوجرام مواد خام - 200 كيلوجرام جيل - 120 كيلوجرام مادة حافظة - 300 لتر كحول - 1320 عبوة غسول ومطهر - 2400 عبوة جيل كحلي غسول "سيجموسا سكان" - 500 عبوة بودرة تستخدم للتحاليل - كميات كبيرة من الزجاجات الفارغة)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

كما تمكن ضباط قسم شرطة الوايلي من ضبط صاحب شركة لتجار المستلزمات الطبية وبحوزته 7912 عبوة وقطعة مستلزمات مجهولة المصدر في الوايلي، وحجب 7912 عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول في الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، شنت شرطة التموين بالقاهرة حملات تموينية مكثفة لضبط كل أشكال الغش التجاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب في الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدي بكل حسم لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحال العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.