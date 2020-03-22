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الرئيس الجزائري: تراجع دخل البلاد من تصدير المحروقات

(د ب ا)
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 11:00 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 11:00 م

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون،اليوم الأحد ، " بأن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا فيروس في العالم".

وشدد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، "علينا أن نستعدّ بصفة جدّية، لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذا كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنطلاقة الإقتصادية، فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية، وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن، والرواتب والمعاشات، ومناصب الشغل".

وأضاف تبون قائلا " لعلها مناسبة سانحة لنا تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني، بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي، ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير، والروح الاتكالية، والكسل، والاستهلاك المفرط".

وأعلنت الجزائر اليوم الأحد ارتفاع وفيات كورونا إلى 17 والمصابين إلى .201


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