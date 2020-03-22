رئيس الوزراء الفلسطيني يتخذ حزمة إجراءات مشددة لمنع تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفقا لمرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 5 مارس باعلان حالة الطوارئ.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن الاجراءات كالتالي:

- يمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.

- يمنع وصول المواطنين من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.

- يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامي اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملين فيها والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.

- يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.

- تعمل البنوك بوتير حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.

- يمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعا قاطعا.

- نطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أمكان عملهم.

- نطالب إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين في القدس وسنتحمل مسؤوليتنا هناك.

- نحمل دولة الاحتلال مسؤولية الاسرى ونطالب بالافراج الفوري عنهم وخاصة المرضى والأطفال والنساء.

- نطالب المواطنين في أراضي الـ48 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل.

- تغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديرات الصحة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.

- يتم نشر قوات الامن الوطني والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية في مختلف المدن ومداخلها حفاظا على النظام العام وتطبيق كامل الاجراءات ومن يخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات.

- نطمئن أهلنا أن المواد التنموينية متوفرة وبكميات كافية.

- تكون مدة هذه الإجراءات 14 يوما من تاريخ اليوم.