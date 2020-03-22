 رئيس الوزراء الفلسطيني يتخذ حزمة إجراءات مشددة لمنع تفشي كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الفلسطيني يتخذ حزمة إجراءات مشددة لمنع تفشي كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 2:44 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 2:44 م

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفقا لمرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 5 مارس باعلان حالة الطوارئ.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن الاجراءات كالتالي:

- يمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.
- يمنع وصول المواطنين من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.
- يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامي اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملين فيها والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
- يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.
- تعمل البنوك بوتير حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.
- يمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعا قاطعا.
- نطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أمكان عملهم.
- نطالب إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين في القدس وسنتحمل مسؤوليتنا هناك.
- نحمل دولة الاحتلال مسؤولية الاسرى ونطالب بالافراج الفوري عنهم وخاصة المرضى والأطفال والنساء.
- نطالب المواطنين في أراضي الـ48 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل.
- تغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديرات الصحة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.
- يتم نشر قوات الامن الوطني والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية في مختلف المدن ومداخلها حفاظا على النظام العام وتطبيق كامل الاجراءات ومن يخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات.
- نطمئن أهلنا أن المواد التنموينية متوفرة وبكميات كافية.
- تكون مدة هذه الإجراءات 14 يوما من تاريخ اليوم.

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