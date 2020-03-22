حكم نهائي بمجازاة موظف عام ضرب والد زوجته

قضت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف بالإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة المالية بخصم عشرة أيام من راتبه لقيامه بالاعتداء بالضرب على والد زوجته لدى وجودهم بالمجلس الإكليريكي بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالجيزة بمناسبة الإصلاح بينه وبين زوجته، كما وجه إليه الفاظا غير لائقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يجوز مؤاخذة الموظف العام عما يقع منه خارج نطاق عمله الحكومى تأديبيا باعتبار أن المخالفة التى يرتكبها في هذا الخصوص تعد إخلالا بواجبات وظيفته تبرر توقيع الجزاء التأديبى عليه، لأن سلوك الموظف وهو في غير نطاق الوظيفة ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها ووجوب أن يلتزم في سلوكه مالا يفقده الثقة والاعتبار.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترف فى تقرير الطعن بضرب والد زوجته ووصفها بمحض واقعة مشاجرة عائلية بينه ووالد زوجته بمقر بالمجلس الإكليريكي بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالجيزة مبررا ذلك بأنها محض واقعة شخصية لا علاقة بالعمل بها من قريب أو بعيد ، في حين تشكل وجدان المحكمة وقناعتها بقيام الطاعن بالإساءة إلى والد زوجته بضربه فى مشاجرة وإن وصفها الطاعن بأنها عائلية وهو فى مقام أبيه، مما يعد تصرفا مخالفا للسلوك القويم وإهانة لزوجته ومفسدة للمودة بينهما.

وأكدت المحكمة أن إكرام الأصهار وتَبجيلهم وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها ونص الدستور المصرى على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، مما تستنهض به المحكمة الهمم بين الأزواج في علاقتهما بمن رباهما صغيرا، وهى من أرفع وأطهر العلاقات البشريّة وأنقاها، أخذا في الاعتبار أن هذا الاعتداء حدث داخل أحد المجالس الإكليريكية المنوط بها الاهتمام بإعادة بناء الأسرة من خلال عمل المصالحة بين الزوجين المسيحيين، وما كان يجب على الطاعن أن يصدر منه أى تصرف بالعدوان على والد زوجته أيا كانت الأسباب بين الزوجين، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حق الطاعن ثبوتاً يقينيا ويستحق العقاب.