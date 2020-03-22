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أعلنت وزارة الصحة العمانية -اليوم الأحد- تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة بلغ 55 حالة، منها 17 تماثلت للشفاء.