 سلطنة عمان: 3 إصابات جديدة بالكورونا.. وإجمالي الحالات 55 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلطنة عمان: 3 إصابات جديدة بالكورونا.. وإجمالي الحالات 55

فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 9:36 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 9:37 ص

أعلنت وزارة الصحة العمانية -اليوم الأحد- تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة بلغ 55 حالة، منها 17 تماثلت للشفاء.

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