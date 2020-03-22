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ترامب يؤكد أن فحوصات كورونا «تسير بصورة جيدة للغاية»

د ب أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 2:56 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 2:56 ص

قال الرئيس دونالد ترامب إن التوسع في إجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة "يسير بصورة جيدة للغاية"، بعد تأخيرات طويلة في توزيع أدوات الفحص، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

قال نائب الرئيس مايك بنس، الذي ظهر إلى جانب ترامب خلال إحاطة إعلامية يومية موجزة بشأن فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض اليوم السبت، إن نحو 195 ألف أمريكي سوف يحصلون على نتائج الفحص ، وخضع البعض الآخر للفحص في آلاف المختبرات التي لم يتم إدخال بياناتها بعد. وأظهر التشخيص إصابة أكثر من 19 ألف بالفيروس.

وكرر بنس نداء الإدارة للمواطنين الأمريكيين بعدم الحضور وطلب الخضوع للفحص إلا في حالة ظهور أعراض (كوفيد -19) عليهم، التي يمكن أن تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس.


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