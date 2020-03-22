 «أبل» تتبرع بملايين الأقنعة الطبية لمقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة أووروبا - بوابة الشروق
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«أبل» تتبرع بملايين الأقنعة الطبية لمقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة أووروبا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 6:43 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 6:43 ص



أعلن الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل"، تيم كوك اليوم السبت، أن الشركة ستتبرع بـ"ملايين الأقنعة الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا" الذين يحاربون فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

 

وكتب كوك - على صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "تعمل فرقنا في أبل على المساعدة في تمويل إمدادت لمقدمي الرعاية الصحية الذين يحاربون كوفيد-19. نتبرع بملايين من الأقنعة (الطبية) للعاملين في الصحة في الولايات المتحدة وأوروبا"، معربا عن شكره "لكل واحد من الأبطال على الخطوط الأمامية" في مواجهة الفيروس.


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