الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: «التعقيم لا يؤثر على صحة الحيوانات أو الجمهور»

رجائي: تعقيم 75% من حديقة حيوان الجيزة حتى الآن

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن السيد القصير، وزير الزراعة، أصدر قرارًا بغلق حديقة الحيوان بالجيزة لمدة أسبوعين؛ في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف «رجائي»، أثناء حواره لفضائية «Dmc»، اليوم الأحد، أن «القصير» وجه باستغلال فترة إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة في تطهيرها وتعقيمها، وتهذيب الأشجار.

وأشار إلى أن التعقيم يتم وفقًا لأسس سليمة، مؤكدًا أن عمليات التعقيم لا تؤثر على صحة الحيوانات أو الجمهور.

وتابع أن عملية التعقيم تتم في الأيام ذات الأجواء المشمسة، حتى تجف المطهرات، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم 75% من الحديقة حتى الآن.

وكانت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، قد قررت غلق حدائق الحيوان اعتبار من الأربعاء الماضي الموافق 18 من مارس 2020، لمدة 15 يومًا، كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع سياسية الدولة لمنع التجمعات في الأماكن العامة والحدائق.