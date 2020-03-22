الهند تبدأ حظر تجوال للسيطرة على انتشار فيروس كورونا

بقي أكثر من مليار شخص داخل منازلهم في الهند اليوم الأحد خلال مدة حظر التجوال المفروض على مستوى البلاد لمدة يوم واحد بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد حتى بعد أن تجاوزت الحالات الإيجابية 300 شخص.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد دعا يوم الخميس إلى فرض "حظر التجوال" أو الحجر الصحي الذاتي من الساعة 7 صباحا (0130 بتوقيت جرينتش) إلى الساعة 9 مساء (1530 بتوقيت جرينتش) لكسر حلقة العدوى وكذلك تقييم قدرة الهند على مكافحة الوباء.

وغرد مودي عبر صفحته على موقع تويتر قبل لحظات من فرض حظر التجوال "يجب أن نشارك جميعًا في حظر التجوال هذا، والذي سيضيف قوة هائلة للكفاح ضد خطر كوفيد-19"، مضيفا أن "الخطوات التي نتخذها الآن ستساعدنا في الأوقات القادمة. ابق في الداخل وحافظ على صحتك".

كما دخل أيضا اليوم الأحد الحظر المتعلق بتعليق جميع الرحلات الدولية، الذي أمرت به الحكومة لمدة أسبوع، حيز التنفيذ.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية الهندية، التي تنقل أكثر من 20 مليون راكب يوميا، عن إلغاء جميع الخدمات، باستثناء قطارات الضواحي والبضائع، حتى 31 مارس.

وهناك مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد، وهي ثاني أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة.

وارتفع عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، حيث وصل إلى 341، وشهد أمس السبت أكبر زيادة في يوم واحد، حيث وصل العدد إلى 79، طبقا لوزارة الصحة الاتحادية. وتوفي خمسة أشخاص حتى الآن.