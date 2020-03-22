أكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أنه جارٍ استكمال أعمال التعقيم والتطهير لكليات الجامعة؛ لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الجامعة، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير استغلالًا لفترة تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، بما يحقق ضمان السلامة والحماية لأبنائها الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.

وعقمت الجامعة، صباح اليوم الأحد، كليتي التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، بمتابعة من الدكتورة زينب محمد أمين، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، وأمناء الكليات، وعمر طه، مدير إدارة شؤون المقر بالجامعة.

وأضاف الدكتور«عبد النبي»، أنه تم إعداد فيديوهات تعريفية للطلاب توضح كيفية التعامل مع منصة المقررات على موقع الجامعة، من خلال أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر الشخصي.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار سعي الجامعة لمساعدة أبنائها الطلاب في متابعة العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لتفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة، وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك بالتعاون بين كليات الجامعة، ومركز تكنولوجيا المعلومات.