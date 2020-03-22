قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك ملتزم بتطبيق جميع المبادرات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

أضاف أن محفظة الائتمان لدى البنك تبلغ 31 مليار جنيه ما بين مزارعين وقروض تجزئة وإنتاج حيوانى، ونحو 650 ألف عميل، وجار دراسة تطبيق مبادرات المركزى فيما يتعلق بتأجيل سداد الاقساط، بالإضافة إلى دراسة طرح مبادرات خاصة بالمزارعين بغرض تحقيق المساندة لجميع العملاء فى اطار خطة الدولة والبنك المركزى لدعم الاقتصاد والعملاء.

تابع، ان البنك يمنح لعملائه شهادات توفير بعائد 12%، والتى تستحوذ على 70% من اجمالى الودائع بالبنك.

وعن الاجراءات التى يتبعها «الزراعى المصرى» للحد من فيروس كورونا، قال فاروق ان البنك يمتلك 1200 فرع فى جميع انحاء الجمهورية، وتم تخفيض عدد العمالة بالفروع، والحد من التجمعات ووقف الدورات والبرامج التدريبية ومنح اجازة لاصحاب الامراض المزمنة والسيدات وتكثيف اجراءات الوقاية والتعقيم، من خلال توفير كميات من المطهرات والكمامات والاكواب الورقية، والتعاقد مع شركات للنظافة للمتابعة المستمرة.

وتتركز خطة البنك خلال الفترة القادمة على عدة محاور ابرزها تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبنك وتحديث انظمة الاتصالات والداتا سنتر.

«التركيز على الشمول المالى وتوفير منتجات زراعية تلبى احتياجات المواطن البسيط احد الاهداف الرئيسية التى يعمل عليها البنك» ــ قال فاروق فى تصريحات سابقة.

اضاف ان مصرفه انتهى من عدة مناقصات فى اطار خطة الهيكلة والتطوير التى يتبناها، منها مناقصة الداتا سنتر، وجار الانتهاء من مناقصة نظام الآى تى، بالاضافة إلى تركيب نظام تحكم فى ماكينات الصراف الآلى.

وتبلغ محفظة القروض بالبنك حتى 31 ديسمبر الماضى 32 مليار جنيه، مقابل 62 مليار جنيه حجم الودائع، بينما تبلغ محفظة التعثر نحو 2.3 مليار جنيه، لعدد 98 ألف عميل من الأفراد، والمستهدف تحصيل ديون بقيمة 1.1 مليار جنيه تستحق على 48 ألف عميل» ــ تبعا لتصريحات سابقة لمسئول البنك الذى اشار إلى تحصيل البنك نحو 680 مليون جنيه ديونا متعثرة مستحقة على 16 ألف عميل حتى 30 يونية 2019، ويستحق على الشركات المتعثرة وعددها 134 شركة ديونا بحوالى 110 ملايين جنيه.