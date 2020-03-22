كنيسة أمريكية تسمح لرعاياها بطقوس الاعتراف من داخل سياراتهم لتجنب الإصابة بكورونا

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توصلت كنيسة كاثوليكية في ولاية ماريلاند الأمريكية إلى طريقة تسمح لرعاياها بالمشاركة في طقوس الاعتراف مع الاحتفاظ بقواعد التباعد الاجتماعي الأمن لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .

وتسمح كنيسة القديس إدوارد الكاثوليكية في مدينة باوي بولاية ماريلاند بآداء طقوس الاعتراف من داخل سياراتهم أثناء مرورها أمام بوابة الكنيسة حيث يتواجد أحد الكهنة .

والتزاما بهذه الطقوس الجديدة، سيجلس الأب سكوت هولمر خارج الكنيسة، مع وجود أقماع مرورية برتقالية اللون حوله للتأكيد على وجود مسافة آمنة لحوالي مترين، ويدير الأب طقوس الاعتراف بصورة يومية.

ويجري نشر جدول يتضمن مواعيد صباحية ومسائية خاصة بطقوس الاعتراف ، على شبكة الإنترنت.