وزير الصحة العراقي وممثلة أممية يستعرضان إجراءات مكافحة كورونا



استعرض وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأحد، مع ممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جنين بلاسخارت، الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته وعدد الإصابات بالعراق.



ذكرت ذلك وزارة الصحة العراقية، في بيان اليوم أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.



كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت - أمس السبت - تسجيل 21 إصابة جديدة، و3 وفيات جراء فيروس "كورونا" المستجد في البلاد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 314، والوفيات إلى 17 حالة.



وأكدت الوزارة التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه في إصابتها.