بوليفيا تؤجل انتخابات مايو الرئاسية والبرلمانية

قال رئيس اللجنة الانتخابية في بوليفيا، يوم السبت، إن بوليفيا ستؤجل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في 3 مايو المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويأتي التأجيل في أعقاب إعلان رئيسة البلاد المؤقتة جانين أنيز الإغلاق لمدة أسبوعين.

ويدعو الإغلاق البوليفيين إلى البقاء في المنزل لمدة أسبوعين ابتداء من منتصف ليل الأحد، ويعتبر الاستثناء الوحيد المسموح به هو الذهاب إلى متجر البقالة أو الصيدلية.

وقال سلفادور روميرو رئيس اللجنة الانتخابية يوم السبت في لاباز "هذه الاجراءات تجعل من المستحيل على السلطة الانتخابية القيام بالمزيد من الاستعداد للانتخابات".

كما دعت لجنة الانتخابات إلى إجراء حوار بين الأحزاب السياسية في البلاد لتحديد موعد جديد للانتخابات. وكان من المقرر إجراء انتخابات مايو بعد الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في أكتوبر العام الماضي.