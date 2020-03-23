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جورجيا تنتقد الانتخابات الرئاسية في أبخازيا

علم جورجيا
علم جورجيا
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 11:24 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 11:24 م

انتقدت جورجيا ، اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية في منطقة أبخازيا الانفصالية، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الجورجية أن نتيجة التصويت لا تحمل أي قيمة.

وبموجب القانون الدولي، فإن أبخازيا جزء من جورجيا، ولكن تم الاعتراف بها كدولة مستقلة من قبل روسيا بعد حرب عام 2008.

وبحسب السلطات الانتخابية في العاصمة الأبخازية سوخومي، كانت نسبة المشاركة كبيرة بالرغم من المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة في جورجيا حالة الطوارئ بسبب الوباء واتهمت السلطات الأبخازية بأنها غير مسؤولة.

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