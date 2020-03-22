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البوسنة تسجل أول حالة وفاة بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 12:14 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 12:14 ص

أعلنت البوسنة اليوم السبت تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقل موقع "كليكس" الإخباري البوسني عن مسؤول صحي قوله إن حالة الوفاة تعود لامرأة مسنة في أواخر السبعينيات من العمر.

وذكر الموقع الإخباري أن هذه المرأة انتقلت إليها العدوى على ما يبدو عن طريق ابنها الذي أتى لزيارتها قادما من ألمانيا.

وتم تسجيل إصابة 93 شخصا بالفيروس في البوسنة بحلول بعد ظهر اليوم السبت، حيث اكتشفت معظم هذه الإصابات في بانيا لوكا، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، حتى هذه اللحظة، 12955 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس نحو 301552 إصابة.


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