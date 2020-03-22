 عمدة موسكو: مترو الأنفاق سيواصل عمله رغم كورونا.. ولا مشاكل في إمدادات المواد الغذائية - بوابة الشروق
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عمدة موسكو: مترو الأنفاق سيواصل عمله رغم كورونا.. ولا مشاكل في إمدادات المواد الغذائية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 1:28 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 1:28 م

أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن سلطات العاصمة الروسية لن تقوم بتعليق عمل مترو الأنفاق في المدينة ضمن إجراءات ردع تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقال سوبيانين - في تصريح لقناة (روسيا 1) اليوم الأحد - "إن صيانة المنظومات المشغلة لمترو أنفاق موسكو تتطلب من الناحية التقنية استمرار حركة القطارات بغية ضمان دورة تبديل الهواء داخل الأنفاق.. ولو أوقفنا عمل مترو الأنفاق سنضطر إلى إصلاح منظوماته بعد ذلك على مدى نصف سنة، ولهذا سيواصل المترو عمله مهما كانت الظروف".

وشدد على غياب أي مشاكل متعلقة بالإمدادات الغذائية في العاصمة الروسية، مشيرا إلى وجود احتياطيات غذائية كافية في مستودعات المدينة، موضحا أن سبب الطلب المرتفع على المواد الغذائية الذي سجل في الأيام الأخيرة بالعاصمة، يعود إلى أن بعض المواطنين قرروا إخضاع أنفسهم للعزل الصحي كإجراء احترازي، فيما قرر آخرون مغادرة المدينة إلى مناطق ريفية، ما دفعهم إلى شراء احتياطيات غذائية، مؤكدا أن الطلب بدأ ينخفض حسب آخر البيانات.

جدير بالذكر أن العاصمة الروسية سجلت حتى الآن 137 إصابة بفيروس (كورونا).

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