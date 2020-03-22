 وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني: احتمالية استمرار حظر التجول لأسابيع مقبلة - بوابة الشروق
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وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني: احتمالية استمرار حظر التجول لأسابيع مقبلة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 2:41 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 2:41 م

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، إن حظر التجول قد يطول ويمتد لأيام وأسابيع مقبلة، داعيا طلبة المدارس في الأردن إلى متابعة دروسهم اليومية كأنهم في مدارسهم.

وأضاف العضايلة- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، خلال بيان- إن وزارة التربية والتعليم وفرت منصة لطلبة المدارس في المملكة، بهدف استمرار سير العملية التعليمية في ظل تعليق دوام المدارس وفرض حظر التجول.

وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان ديمومة الحياة في هذه الأزمة، في ظل حظر التجول وتعطيل المدارس والمؤسسات التعليمية بكاملها والدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة التربية اتخذت خطوة مهمة من خلال (التعلم عن بعد) وكذلك عبر شاشة التلفزيون الأردني؛ لتوفير التعليم لطلبة المدارس.

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