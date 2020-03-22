الغينيون يصوتون في انتخابات تشريعية واستفتاء رغم مخاطر فيروس كورونا

من المقرر أن يدلي الغينيون بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات تشريعية واستفتاء دستوري مختلف عليها، على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا الذي يتطلب التباعد الاجتماعي.

وقاطعت المعارضة الانتخابات، التي تم تأجيلها من الأول من مارس وسط مخاوف من العنف.

وتقول المعارضة إن الاستفتاء قد يمهد الطريق أمام الرئيس ألفا كوندي للترشح لولاية ثالثة في وقت لاحق من العام الجاري.

ونظمت المعارضة احتجاجات واسعة في الشوارع ضد الاستفتاء منذ منتصف أكتوبر الماضي وقوبلت الاحتجاجات بقمع شديد من قوات الأمن، علاوة على اعتقال الكثيرين ومقتل أكثر من 30 شخصاً، وفقا لـهيومن رايتس ووتش.

يشار إلى أن كوندي، الذي يبلغ من العمر 81 عاما، يتولى السلطة منذ عام 2010 ويمنعه الدستور الحالي من الترشح لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.

ويتهم ائتلاف المعارضة الحكومة بتزوير الانتخابات التشريعية واللجنة الانتخابية بانحيازها للحزب الحاكم.

ومن المقرر أن ينتخب قرابة 8ر7 مليون ناخب 114 نائبا للجمعية الوطنية اليوم الأحد، من بين 29 حزبا يمكن لكل منهم تقديم 76 مرشحا.

وستفتح مراكز الاقتراع بين الساعة 0700 والساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية خلال عدة أيام.