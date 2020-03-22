قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبإجماع آراء أعضائه مضاعفة قيمة الاشتراك الشهري للنادي عن شهر إبريل المقبل، على أن توجه قيمته كاملاً دعماً لأى من مستشفيات الصدر أو الحميات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما قرر النادي فتح باب التبرعات لهذا الشأن من قضاة مجلس الدولة فقط، بموجب إيصال معد لهذا الغرض، استكمالاً لمنظومة الخير التي يعمل عليها قضاة المجلس لتوفير أجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفيات قرى ونجوع البلاد.

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وجاء ببيان مجلس إدارة النادي: "ليس من بيننا من يمار في شأن خطورة الوضع الراهن، وما نستشعره من خوف، وما يعانيه البعض منا من ألم ومرض، ولكننا نحمل بين جنباتنا يقيناً ثابتاً أن علينا دور نضطلع به تجاه أهلنا ووطننا، من منطلق الإخاء والتكامل والمودة"

وتابع المجلس: "ولما كانت العديد من المستشفيات - سيما الصدر والحميات - أضحت تئن تحت وطأة عدم كفاية الإمكانات التي تعينها على مواجهة وباء (كورونا)، مما يجعل تكافلنا ضرورة، فنحن مدعوون - بحكم الانتماء الواحد وكون أننا أهل سفينةٍ واحدةٍ نواجه خطراً واحداً - لاستنهاض الهمة، والتأكيد على استمرار توجيه بصلتها نحو المجتمع ودعم جهود الدولة المصرية – التي يشار لها بكل بنان - لمواجهة هذا الوباء اللعين".

ومن جانبه قال المستشار وائل فرحات، عضو مجلس الإدارة، إن كل قضاة مجلس الدولة قد أبدوا الرغبة في التبرع لهذا الغرض النبيل ومن المتوقع أن يناهز المبلغ المليون جنيه شاملاً اشتراكات الاعضاء وتبرعاتهم وما يساهم به النادي من ميزانيته.