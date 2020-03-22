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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 945 إصابة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 9:55 ص | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 9:55 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 945 إصابة، بينها 20 حالة وصفت بالخطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذا الإعلان يأتي مع دخول تعليمات جديدة بكل ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس إلى حيز التنفيذ، وذلك بموجب حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخميس الماضي.

وأبدت الوزارة مخاوفها من تواصل الارتفاع في الإصابات في حال لم يتم الالتزام بالتعليمات، وبحال لم يتم فرض الإغلاق الشامل.

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