أبوظبي توقف ممارسة نشاط صالات اللياقة وكمال الأجسام والنوادي الصحية مؤقتا

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميمًا بإيقاف مؤقت في العمل بنشاط كافة صالات اللياقة وكمال الأجسام والنوادي الصحية، على مستوى إمارة أبوظبي؛ كإجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الأعضاء المشتركين لديها في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء اليوم الأحد، وجهت الدائرة في تعميمها أصحاب صالات اللياقة وكمال الأجسام بعدم استقبال المشتركين لديها حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد رئيس الدائرة، محمد علي الشرفاء، أن هذا التعميم يأتي بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها حكومة إمارة أبوظبي للحد من انتقال عدوى فيروس «كورونا» ومتابعة تنفيذها وتطبيقها بشكل عاجل في مختلف المنشآت التجارية المسجلة في الإمارة.

وجاء في التعميم أنه يتعين على المعنيين ضرورة الالتزام في التطبيق والتنفيذ فورا وبشكل عاجل حيث ستقوم فرق التفتيش بإجراء حملات ميدانية للتفتيش والرقابة، داعيًا الجميع إلى عدم المخالفة حيث سيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق المخالفين.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 323 ألف إصابة.