تحويل مسار الرحلات الجوية إلى بكين بسبب ارتفاع حالات كورونا المستوردة

أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية في إشعار عبر الإنترنت اليوم الأحد، أن جميع المسافرين القادمين في رحلات جوية دولية إلى بكين سوف يُعاد توجيههم إلى 12 نقطة دخول تم تحديدها في جميع أنحاء الصين ابتداء من غد الاثنين.

وسوف يصل المسافرون المتوجهون إلى بكين إلى مطارات شنغهاي بودونج ونانجينج وتيانجين وداليان وتشينجداو وشيان وشنيانج وتشنجتشو وتاي يوان وهوهوت وشيجياتشوانج.

وذكر الإشعار أنه بعد إنهاء إجراءات الوصول، سيتم السماح لأولئك الذين يستوفون شروط الحجر الصحي بالصعود على متن رحلات جوية متوجهة إلى العاصمة الصينية.

وتعد بكين من بين الوجهات الأكثر تسجيلا للحالات المستوردة من فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث سجلت 13 حالة جديدة اليوم الأحد. وسجلت السلطات الصحية الصينية إجمالي 45 إصابة مستوردة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وهي أكبر زيادة في الحالات التي تصل من الخارج حتى الآن.