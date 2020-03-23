تونس تمنع التجمع لأكثر من 3 أشخاص في الطرق والساحات للوقاية من كورونا

أصدرت الرئاسة التونسية اليوم الأحد قرارا يمنع التجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص في الطريق العام والساحات بهدف الحد من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

ويأتي القرار الرئاسي في خطوة لمزيد من تشديد الرقابة على اجراءات الحجر الصحي في البلاد الذي انطلق اليوم الأحد وحركة التنقل بعد تأكد اصابة 75 شخصا بالفيروس حتى اليوم ووفاة ثلاثة مصابين.

وينص القرار أيضا على أنه "يحجر جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء الحاجيات الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة".

وبالاضافة للحجر الصحي العام فرضت تونس منعا للتجوال الليلي.

وتونس تخضع لحالة الطوارئ منذ التفجير الارهابي لحافلة تقل أمنيين عام 2015. ويتيح قانون الطوارئ منع التجمعات والتظاهرات.