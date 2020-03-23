قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزارة الصحة والسكان تكتشف حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» بشكل يومي، مؤكدًا على التعامل معها على أعلى مستوى.

ونفى «يونس» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، عودة 30 مواطنًا مصريًا من العمرة مصابين بفيروس «كورونا»، قائلًا إن الـ30 إصابة بعضها قادم من العمرة والآخر من دول مختلفة.

وأكد على أن مصر تبذل جهدًا غير مسبوق في إعادة المصريين الموجودين في الخارج، مشيرًا إلى إعادة المصريين سواء تعلق وجودهم في الخارج بسفر أو عمرة أو عمل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة أربع حالات.