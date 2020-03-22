السودان يمنع دخول الأجانب القادمين من دول موبوءة بكورونا

أكد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالإنابة في السودان، اللواء شرطة عبدالله آدم أحمد أبوسن، أن قرار منع الأجانب القادمين والعابرين من الدول الموبوءة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» يطبق حسب مستجدات الوباء العالمي المعلنة بواسطة منظمة الصحة العالمية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أشار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالإنابة في السودان إلى أن الأجانب الحاصلين على تأشيرة خروج وعودة للبلاد سوف يسمح لهم بالدخول بتأشيراتهم، متى ما زالت أسباب منع الدخول حتى عند انتهاء فترة سريان تلك التأشيرات ودون غرامات، إن حدث تجاوز لفترة سريان الإقامة بالنسبة لحاصل التأشيرة، مؤكدًا على أن تلك القرارات تأتي تنفيذًا لقرار وزير شؤون مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2020م وتوصيات اللجنة التنسيقية للاستعداد والاستجابة لجائحة كورونا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 318 ألف إصابة.