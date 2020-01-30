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المغرب: 4 إصابات جديدة ترفع حصيلة كورونا في المملكة إلى 108 حالات

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 2:46 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 2:46 م

أفادت وزارة الصحة المغربية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ليصل إجمالي الإصابات إلى 108 حالات مؤكدة.

وأضافت الصحة المغربية - في بيان - أنه وفقا لآخر الأرقام، وفي حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، كانت هناك 104 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.. موضحة أن الإصابات الجديدة محصورة في 4 حالات؛ اثنتان منها في جهة الدار البيضاء سطات، وحالة واحدة في مناطق مراكش آسفي، وحالة أخرى في مناطق الرباط سلا القنيطرة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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