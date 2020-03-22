رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان: الاقتصاد يمر بأصعب الأزمات بسبب إغلاق الأسواق الخارجية

قال د. سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الازمة الحالية هى من اقوى الازمات التى تعرض لها القطاع والاقتصاد بل والعالم اجمع، لاسيما بعد توقف حركة التجارة العالمية بشكل كبير.

وأضاف عارف ان هناك ازمات كثيرة مرت على قطاع الصناعة المصرى لكن لم تكن بهذا الشكل المخيف وكأن العالم انتهى، لدينا خسائر ودروس مستفادة لابد من التعلم منها.

وقال عضو اتحاد المستثمرين إن معظم مصانع المدينة تأثرت بسبب توقف حركة التصدير بالطبع، لكن القرارات الاخيرة للحكومة أعطت لنا املا جديدا، لاسيما بعد خفض اسعار الطاقة والاقتراض.

وكشف عارف عن قرار مستثمرى المدينة تثبيت الأسعار وعدم رفعها وتوفيرها بالأسواق التجارية بصفة منتظمة أمام المواطنين، فى إطار مسئوليتهم الاجتماعية ودورهم الايجابى فى جميع المناسبات والأحداث القومية.

واكد على ضرورة التعاون والتكاتف بين جميع المصريين خلال هذه الفترة بما يساعد على تجاوز الأزمة، مضيفا أن العالم يواجه حاليا تحديات كبيرة خاصة فى مواجهة فيروس كورونا والذى يهدد صحة السكان فى مختلف الدول.

وشدد عارف على ضرورة التوسع ودعم الاقتصاد حتى لا تكون التأثيرات وخيمة، لدينا تحديات وفرص يجب الاستفادة منها والعمل على تفاديها حتى لا تتفاقم الامور.