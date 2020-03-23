أطلقت طبيبة في مدينة العريش بشمال سيناء مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حملة بعنوان «الزم بيتك واستشر أطباء العريش أون لاين».

وأكدت الدكتورة سارة سعيد طبيبة أنف وأذن وحنجرة بمستشفى العريش العام، أن المبادرة تهدف لتقديم الاستشارات والنصائح الطبية للمواطنين من خلال التواصل الالكتروني منعًا لحدوث تجمعات أو خروجهم من بيوتهم، وذلك دعمًا لجهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانضم إلى نشطاء المبادرة العديد من أطباء المدينة العريش في تخصصات طبية مختلفة لتقديم النصائح الطبية للمواطنين، حيث اعتبر المشاركون أن المبادرة تحمل هدف نبيل.