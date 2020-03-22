البنوك تلزم موظفيها بعدم طلب وجبات غذائية من خارج الفروع

منعت عدة بنوك موظفيها من طلب أى وجبات غذائية من خارج الفروع لمنع انتشار فيرس كورونا؛ حيث قامت بوضع ملصقات ارشادية داخل اغلب الفروع لتوضيع اخطار الفيروس وطرق انتقاله.

واعلنت البنوك حالة الطوارئ فى فروعها بالمحافظات السياحية حيث قام البنك الأهلى المصرى بإعلان حالة الطوارئ فى فروعه، خاصة فى المحافظات السياحية، واتخذ عدة تدابير لحماية موظفيه والعملاء من مخاطر العدوى لفيروس كورونا، وقام البنك بتوزيع كمامات وقفازات على موظفيه للحماية من فيروس كورونا، خاصة فروع المحافظات التى تتعامل مع أجانب فى الأقصر وأسوان والغردقة وغيرها من المحافظات، كما قام البنك بتعميم إيميل على الموظفين للتوعية اللازمة للوقاية من الفيروس.

كما قرر البنك التجارى الدولى تطبيق قرار تناوب الموظفين فى إدارات البنك بحيث يحضر 50% منهم لمدة أسبوعين بالتبادل وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك فى تعليماته إنه بالنسبة للفروع فإنه سيتم تطبيق نفس القرار بحيث يحصل 50% من الموظفين على عطلة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين بالتناوب مع بقية العاملين.

وفيما يتعلق بالفروع أوضح البنك أن عدد الموظفين المتواجدين فى الفروع يتم تحديدهم حسب إدارة كل فرع والاحتياجات الداخلية.

ومنح التجارى الدولى الأولوية فى هذه القرارات للسيدات الذين لديهم أطفال، والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب.

وأكد على أن هذه التعليمات تستهدف حماية الموظفين والعملاء على مستوى جميع فروع وإدارات البنك وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن البنك المركزى كان قد أصدر تعليمات للبنوك تضم 22 إجراءً للحماية من فيروس كورونا المستجد.