استثناء قروض «توصيل الغاز» ومتناهية الصغر من مبادرة المركزى لتأجيل الأقساط

قالت مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن مبادرة البنك المركزى بتأجيل سداد اقساط القروض لمدة 6 اشهر، لن تنطبق على القروض متناهية الصغر وقروض توصيل الغاز للمنازل.

وتتراوح مدة سداد قروض توصيل الغاز للمنازل ما بين عام إلى 7 سنوات فى بعض البنوك، ويتم سداد القسط مشمول بفواتير استهلاك الغاز الطبيعى بحد اقصى 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية.

وتعد بنوك الأهلى المصرى والتنمية الصناعى وبنك ناصر، الاكثر نشاطا فى منح قروض لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

واتخذ البنك المركزى عدة اجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد القومى، حيث قرر خفض الفائدة بحو 3%، وإلزام البنوك بتأجيل سداد الاقساط لمدة 6 أشهر للافراد والشركات وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى طلاق مبادرة لتسوية مديونيات الأفراد المتعثرين، واستنثاء واردات بعض السلع الأساسية من الغطاء التأمينى للاعتمادات المستندية، وخفض الفائدة من 10 إلى 8% على مبادرات التمويل العقارى والصناعى والسياحة.

وتبلغ قيمة المبادرات الثلاث 200 مليار جنيه، طرحها البنك المركزى فى ديسمبر الماضى، موزعة بواقع 100 مليار جنيه لتمويل القطاع الخاص الصناعى، و50 مليار جنيه للتمويل العقارى للإسكان المتوسط، و50 مليار جنيه لمبادرة السياحة، وأكد المركزى فى خطاب وجهه للبنوك أنه سيتم تعويضها عن فارق سعر الفائدة وبنفس دورية التعويض بموجب آلية (سعر الائتمان والخصم + 2% ــ 8%).