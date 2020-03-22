وفرت حملة "لو تقدر تساعد.. ساعد" بمحافظة الغربية، كمامات وأحذية وجوانتيات يعاد استخدامها لجميع عمال النظافة بطنطا؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محمد الصباغ، المحامي وأحد أعضاء الحملة، أن الحملة استطاعت توفير 200 كمامة وأحذية وجوانتي يعاد استخدامها مرة أخرى لعمال النظافة على مستوى مدينة طنطا بالكامل، بعد عدة استغاثات أطلقها رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بضرورة مساعدة عمال النظافة؛ لأنهم أكثر الفئات عرضة للمرض

وأضاف أن الحملة شارك بها العشرات من الشباب والفتيات والنساء والشيوخ من مختلف الأعمار، وتم تسليم معدات الحماية إلى الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.