 تونس تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأحد 22 مارس 2020 1:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تونس تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 22 مارس 2020 - 1:51 م | آخر تحديث : الأحد 22 مارس 2020 - 1:52 م

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة الصحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 75 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك