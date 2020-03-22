تونس تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة الصحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 75 حالة.