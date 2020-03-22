بنك مصر يصدر شهادة ابن مصر ذات العائد السنوى 15%

التعامل عن طريق الموبايل والإنترنت بانكينج ومركز الاتصال والإيميل

أصدر بنك مصر الوعاء الادخارى الجديد «شهادة ابن مصر» وهى شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرا، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالى لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وأخطر بنك مصر لعملائه بأن قنوات الحصول على شهادة السنوية ذات عائد 15%: تتم

بالنسبة لعملاء البنك القائمين باضافة المبالغ المراد ربطها إلى الحساب عن طريق تحويل بنكى لحسابكم بالبنك.

طلب ربط الشهادة فقط عن طريق القنوات الإلكترونية (الإنترنت أو الموبايل البنكى أو مركز الاتصال ١٩٨٨٨ أو البريد الإلكترونى ebnmisr@banquemisr.com) وعدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا على سلامتكم وسلامة ابنائكم العاملين بالبنك.. سيتم إرسال رسالة تأكيد الربط فى اليوم التالى على أقصى تقدير.

اما العملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة فى مصر مع التأكيد على اضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر ورقم بطاقة العميل ورقم محمول العميل) ولن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة. سيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات فى اليوم التالي ــ لا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.