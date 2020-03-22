قام المصرف المتحد، فى خطوة سباقة، بطرح مجموعة البطاقات اللاتلامسية لعملائه فى جميع فروعه الـ64 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كإجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا المستحدث عبر استخدام النقود الورقية او المعدنية أو وسائل الدفع التقليدية.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن خطر التعامل بالعملات الورقية أوالمعدنية أو وسائل الدفع التقليدية يساعد فى انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود.

وتقوم إدارة المصرف المتحد بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الاجراءات الاحترازية منعًا لانتشار الفيروس.

وأوضح «القاضى» أن المصرف المتحد يعتبر من البنوك السباقة للإعلان عن اتخاذ 18 إجراء احترازيا ضد فيروس كورونا المستحدث، حيث قام المصرف المتحد بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بالفيروس وطرق الوقائة منه وأعراضه وطريقة انتشار العدوى، وذلك حرصًا على حياة فريق عمل المصرف وعملائه بجميع أنحاء الجمهورية.

وقد حدد «القاضى» 5 مميزات رئيسية للبطاقات اللاتلامسية تجعل منها منافسا قويا أمام مجموعة البطاقات المتعارف عليها بالسوق حاليًا ووسيلة فعالة لتجنب التدخل البشري؛ وهم:

5 مميزات البطاقات اللاتلامسية

الميزة الأولى: إنها بطاقات ذكية يتم تمريرها على جميع أجهزة الدفع الإلكترونية التقليدية أو الحديثة مثل: أجهزة الوحدات الحسابية point of sales– الإنترنت، بحيث تتم عملية الشراء والدفع من خلالها دون أى تدخل بشرى أو احتكاك بالأسطح.

الميزة الثانية: الأمان التام عند الاستخدام فهى مؤمنة تمامًا وفقًا لأحدث وأعلى منظومات الجودة الدولية.

الميزة الثالثة: تسمح البطاقة اللاتلامسية بالتعامل على مبالغ بسيطة وصولًا إلى الحد المصرح به من قبل البنك المركزى المصرى.

الميزة الرابعة: إمكانية القيام بعمليات الدفع الالكترونى دون التقيد بعامل الوقت أو المكان.

الميزة الخامسة: السرعة الفائقة عند اجراء أى عملية دفع دون الحاجة إلى إدخال رقم سرى طبقًا للحد المصرح به.