تركيا تسجل 12 حالة وفاة و277 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم السبت، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وقال وزير الصحة التركي، في بيان مقتضب نشره عبر "تويتر"، إن الجهات الطبية أجرت خلال اليوم الماضي 2953 فحصا جديدا خاصا بفيروس كورونا في البلاد، أعطت 277 منها نتائج إيجابية.

وأشار قوجة إلى أن الحصيلة العامة للإصابات بالعدوى ارتفعت بالتالي إلى 947 حالة بعد أن كانت عند مستوى 670 مساء أمس الجمعة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة إبلاغ كل المسنين في البلاد بقواعد حظر التجوال الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في إطار إجراءات مكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن خطر الوفاة مرتبط بشكل مباشر مع كبر سن المسنين.