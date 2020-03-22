كورونا يجبر البنوك على إعلان حالة الطوارئ بالفروع لتقليل الازدحام

أصدرت الإدارات العليا بجميع البنوك نهاية الاسبوع الماضى تعليمات لجميع فروعها بضرورة وضع نظام داخل الفروع يسمح بتلقى طلبات تأجيل اقساط القروض الاستهلاكية للعملاء الافراد دون تعطيلهم ولمنع انتشار فيرس كورونا، حيث تتوقع البنوك زيادة الاقبال من جميع العملاء لطلبات تأجيل الاقساط المستحقة عليهم بداية من الاسبوع الجارى.

كما شملت الإجراءات سرعة إنهاء المعاملات البنكية للعملاء والحرص على عدم وجود أى تكدس داخل الفروع والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى وإجراء الصيانة الدورية لها.

بالاضافة إلى زيادة حد السحب اليومى على كروت الصراف الآلى وعدد مرات السحب خلال هذه الفترة بجانب الاهتمام بالنظافة والتطهير الدائم للفروع وتوفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين.

وركزت التعليمات على تعقيم جميع الأرضيات ومقابض أبواب المكاتب وتعقيم ماكينات الصراف الآلى يوميا للتقليل من احتمالات العدوى، وفى حالة الاشتباه بوجود حالة بالفرع يتم إبلاغ أقرب مستشفى للفرع فورا، بالاضافة إلى وضع ملصقات داخل البنك بإرشادات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية من الفيروس، وذلك لنشر الوعى بين العاملين والعملاء بالبنك كما تم تعليق جميع الأنشطة الداخلية التى تتضمن تجمعات بأعداد كبيرة مثل الدورات التدريبية.

وكان البنك المركزى اصدر تعليمات للبنوك بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتى تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى.

وقال المركزى فى تعليمات جديدة إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أى غرامات إضافية على التأخير فى السداد، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا.

وكان المركزى قد أصدر، مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.

وقال المركزى فى تعليمات للبنوك تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة)، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى).

أضاف، يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

تابع، عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة (رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها)، يتم ما يلى:

الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى iــ sacore، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط.

عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.

تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.

وأشار البنك المركزى إلى انه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021

وأكد على تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.